Bundesrat im Gespräch mit Kulturschaffenden

Mit einem Onlinebrunch eröffnet der Haslacher Bürgermeister diese Serie. Monatlich wird er sich mit Rohrbacher Kulturschaffenden treffen, um gemeinsam über ihre Projekte und die Zeit während der Pandemie zu sprechen. Jeder kann von zu Hause aus mittels Onlinekonferenz dabei sein. Die jeweils passende Verpflegung wird direkt an die Haustür geliefert.

Los geht es am 24. April um 9 Uhr mit Reisinger und seinem Gast Jakob Busch alias JackTheBusch. Es folgen Autor Christian Hartl am 22. Mai um 19 Uhr und Autorin Annika Höller am 17. Juni um 16 Uhr. Anmeldungen: team@dominik-reisinger.at