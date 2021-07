Bundesliga-Profi Ebenhofer kehrt nach Perg zurück

Mit Mario Ebenhofer, der in den vergangenen Jahren als Profi bei Wr. Neustadt, St. Pölten, Blau-Weiß Linz sowie in Rumänien und Deutschland gespielt hat, kehrt nun ein Spieler nach Perg zurück, der den Unterschied in einem Spiel ausmachen kann. Als Eigenbau-Spieler bringt der 28-Jährige zudem alle Voraussetzungen mit, um als Chef auf und neben dem Platz aufzutreten. Der 20-Mann-Kader der Perger umfasst für diese Saison 13 Eigenbauspieler.