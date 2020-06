Bürgerprotest bei der Donaubrücke: "Ausbau wäre besser als ein Neubau"

Mit etwa 80 Teilnehmern setzte sich am Freitagnachmittag ein Protestzug von Radfahrern von Rems (NÖ) über die Donaubrücke nach Mauthausen in Bewegung. Die zehn Kilometer lange Tour umfasste im Wesentlichen das Planungsgebiet einer neuen Donaubrücke bei Mauthausen und der südlichen Anbindungsvarianten zur Westautobahn. Gesichert von Streifenwagen der Polizei, sollte der "Verkehrswende Aktionstag" Alternativen zum geplanten Neubau einer Brücke 700 Meter stromabwärts des jetzigen Standorts aufzeigen.

Wichtigste Forderung der Kundgebungsteilnehmer ist der Bau einer neuen Brücke am bestehenden Standort. "Natürlich wissen wir, wie problematisch die Verkehrssituation rund um die alte Brücke derzeit ist. Wir wissen auch, dass die 1961 fertiggestellte Brücke im Jahr 2027 ihre technische Zulassung verlieren wird und rasch etwas gegen einen Verkehrskollaps unternommen werden muss. Anders als die Landesregierungen in Ober- und Niederösterreich sind wir aber davon überzeugt, dass ein Ausbau die bessere Lösung wäre", sagte Martin Fenkhuber bei einem Zwischenstopp des Radtrosses an der südlichen Brückenauffahrt.

Das zuletzt im Sommer 2019 präsentierte Brückenprojekt sei in seiner Konzeption ein Relikt des 20. Jahrhunderts: "Viel Flächenverbrauch, langwierige Genehmigungsverfahren, enorme Kosten, Zerstörung von Naturlandschaften und eine Belastung für die hier wohnenden Menschen." So könne eine Entflechtung des Verkehrs in Mauthausen durch eine Anbindung der B123 über den Bahnhof erfolgen, der demnächst ohnehin abgerissen und neu gebaut werde. Diese Baustelle könne man nutzen, um das Straßennetz zu optimieren. Darüber hinaus müsse dem öffentlichen Verkehr mehr Bedeutung eingeräumt werden – etwa durch eine Bahn-Direktverbindung von Mauthausen nach Steyr.

Dass mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen viel erreicht werden kann, habe die Errichtung einer zweiten Abbiegespur bei der Brückenabfahrt in Mauthausen gezeigt, so Fenkhuber im OÖN-Gespräch: "Früher haben sich Autos am Nachmittag bis zur Umfahrung Enns gestaut. Heute gibt es kaum noch Wartezeiten – in diese Richtung sollten die verantwortlichen Verkehrspolitiker denken."

Es waren vor allem Bewohner aus den niederösterreichischen Gemeinden St. Pantaleon-Erla und St. Valentin, die sich der Protestfahrt am "Verkehrswende Aktionstag" angeschlossen hatten, aber auch Menschen aus Mauthausen.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at