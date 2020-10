Bürgermeisterwechsel in Neustift

Christoph Bauer war gerade einmal ein Jahr alt, als Franz Rauscher in Neustift Bürgermeister wurde. Nun übernimmt der 30-jährige Feuerwehrmann dieses Amt. Verena Grüblinger leitete die Wahl, die in Neustift den Schlusspunkt der Ära Franz Rauschers bedeutete. Der frischgebackene Bürgermeister Christoph Bauer bedankte sich für das Vertrauen des Gemeinderates und nahm die Wahl und das Amt des Bürgermeisters an. Er wünscht sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit allen Parteien im Gemeinderat, um auch in Zukunft wichtige Projekte in der Gemeinde umsetzen zu können. Außerdem bedankte er sich bei seinem Vorgänger Franz Rauscher für sein Engagement in den vergangenen 29 Jahren als Bürgermeister. Durch dieses habe er die Gemeinde Neustift positiv beeinflusst.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.