Bürgermeisterwechsel fix: Mair folgt auf Deim

Vizebürgermeister Michael Mair wurde einstimmig als Kandidat der ÖVP nominiert. "Mir ist es wichtig, für eine nachhaltige Entwicklung für Kirchschlag zu sorgen. Michael Mair ist ein Garant dafür", sagt Bürgermeisterin Gertraud Deim. Michel Mair: "Danke für das entgegengebrachte Vertrauen der ÖVP-Fraktion, ich bin gerne bereit, Verantwortung für Kirchschlag zu übernehmen, und voll motiviert."

Die ehemalige Gemeindeärztin Gertraud Deim ist seit Ende 2007 Bürgermeisterin der Gemeinde Kirchschlag. Sie wirkte bereits davor seit 1997 als Vizebürgermeisterin. Als Bürgermeisterin übergibt sie das Ruder an die nächste Generation. Der junge Unternehmer Michael Mair folgte im April 2019 dem ehemaligen Vizebürgermeister Herbert Göweil nach. Mair ist 32 Jahre alt, verheiratet und hat nach der HTL in Linz Mechatronik studiert. Als Geschäftsführer der GMR Fotografen GmbH engagiert er sich außerdem stark in der Freiwilligenarbeit. Seit 20 Jahren bei der Feuerwehr sowie seit 14 Jahren als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz.

In der Amtszeit von Bürgermeisterin Deim wurden einige Projekte umgesetzt: Der Neubau des Kindergartens und die Sanierung der Volksschule etwa oder die Projekte Betreubares Wohnen und Krabbelstube. Besonders am Herzen lag ihr die Renovierung der Stiftervilla und der zuletzt errichtete Wasserwichtelweg, der bei Familien recht beliebt ist.