Bürgermeisterwahl in Baumgartenberg findet am 26. Jänner statt

Der Rücktritt von Bürgermeister Gerhard Fornwagner heuer im September erfordert in Baumgartenberg eine Neuwahl. Als Termin dafür hat der Gemeinderat nun den 26. Jänner fixiert. Auch die erste Kandidatin für das Bürgermeisteramt steht bereits fest: Die ÖVP schickt Natascha Burian ins Rennen. Die gebürtige Naarnerin ist Mutter von drei Kindern und lebt seit 25 Jahren in Baumgartenberg.

Beruflich ist sie in der Finanzabteilung der Gemeinde tätig. Darüber hinaus bewirtschaftet sie gemeinsam mit ihrem Mann eine kleine Landwirtschaft und ist als Organistin in der Pfarrkirche für den guten Ton verantwortlich. Dass die 45-Jährige diesen auch als Bürgermeisterin finden würde, davon ist man in der ÖVP Baumgartenberg überzeugt: "Sie hat das Herz am rechten Fleck und ein gutes Gespür für die Anliegen der Menschen."

