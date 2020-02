Mit einer Hiobsbotschaft begann das neue Jahr in St. Oswald: Bürgermeister Alois Punkenhofer (SP) fiel einer schweren Erkrankung zum Opfer und verstarb. Seither führt Vizebürgermeister Walter Kreisel (VP) die Amtsgeschäfte. Morgen, Donnerstag, wird der Gemeinderat in einer Sondersitzung einen Nachfolger des langjährigen Ortschefs wählen. Aussichtsreichster Kandidat ist Walter Kreisel. Angesichts des Mehrheitsverhältnisses im Gemeinderat (ÖVP 13, SPÖ 12) ist davon auszugehen, dass Kreisel am