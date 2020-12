Die Corona-Infektionszahlen im Bezirk Rohrbach sind zur Freude aller in der Region rückläufig. Dafür hat nun das niederbayerische Grenzgebiet mit einer hohen Inzidenzzahl zu kämpfen. Die Stadt und der Landkreis Passau haben sich leider zu Corona-Hotspots entwickelt. Schon am Wochenende gelangte man in Passau in die Nähe der Kapazitätsgrenzen bei den Intensivbetten.