Bürgermeister wollen mehr Baukultur in den Gemeinden

Bürgermeister und Entscheidungsträger aus der Region trafen in Kleinzell auf die LandLuft-Experten.

Baukultur soll in Zukunft auch in den Gemeinden verstärkt Thema sein. Aus diesem Grund trafen sich Vertreter einiger Rohrbacher Gemeinden zu einem Workshop in Kleinzell. Referenten vom Verein LandLuft aus Vorarlberg, der Steiermark und Ottensheim informierten über mögliche Bauformen und Entwicklung und brachten positive Beispiele aus der Praxis zur Diskussion.