Bürgermeister wechselten in zwei Gemeinden

Martina Rauch nahm in Vertretung vom Bezirkshauptmann die Angelobung der neuen Bürgermeisterin vor. Doris Leitner wünscht sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit allen Parteien im Gemeinderat, um auch in Zukunft wichtige Projekte in der Gemeinde umsetzen zu können.

Neuwahl auch in Kirchschlag

Zeitgleich mit den Schenkenfeldnern hatte man auch in Kirchschlag zur Gemeinderatssitzung mit Neuwahl geladen. Michael Mair löste in der 2200-Einwohner-Gemeinde nördlich von Linz Gertraud Deim ab. Michael Mair ist gebürtiger Kirchschlager, 33 Jahre alt, verheiratet und war von April 2019 bis jetzt Vizebürgermeister. Er ist Geschäftsführer der GMR Fotografen GmbH mit Sitz in Kirchschlag und hat zuvor Mechatronik studiert. Ehrenamtlich engagiert sich der junge Bürgermeister stark in seiner Heimatgemeinde: seit mehr als 20 Jahren bei der Feuerwehr sowie seit 15 Jahren als freiwilliger Rettungssanitäter. Im Jahr 2003 wurde der jetzige Vizebürgermeister Günter Kaiser als Obmann der JVP in den Gemeinderat gewählt, bei der letzten Gemeinderatswahl 2015 dann als Fraktionssprecher der ÖVP. Zudem ist der 40-jährige Landwirt auch Ortsbauernobmann und wird bei der Landwirtschaftskammerwahl 2021 wieder als Ortsbauernobmann kandidieren.

Michael Mair bedankt sich natürlich auch bei seiner Vorgängerin Gertraud Deim.