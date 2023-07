Bürgermeister in geheimen Abstimmungen zum Amtsleiter bestellt

Bgm. Jürgen Wiederstein will in seiner Tätigkeit als Amtsleiter jeden kleinsten Verdacht einer Unvereinbarkeit vermeiden.

Eine ungewöhnliche Doppelfunktion auf Gemeindeebene übt ab 1. September Jürgen Wiederstein (VP), Bürgermeister von Hellmonsödt, aus: Er wird neuer Amtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Hellmonsödt-Zwettl im Bezirk Urfahr-Umgebung. In geheimer Abstimmung votierten am Donnerstagabend die Gemeinderäte sowohl in Zwettl als auch in Hellmonsödt für Wiederstein als neuen Leiter der gemeinsam ausgeübten Gemeindeverwaltung. Beide Abstimmungen gingen analog zur Sitzverteilung in den Gemeinderäten aus: In Hellmonsödt (19 VP, 6 FP) wurde Wiederstein mit 19:5 Stimmen gewählt, in Zwettl an der Rodl (10 VP, 4 Grüne, 4 SP, 1 FP) mit 10:9 Stimmen. Wie berichtet, hatte sich Wiederstein kurzfristig für diese Funktion beworben, nachdem sich für die seit Februar vakante Amtsleitung trotz zweimaliger Ausschreibung keine Bewerber gefunden hatten.

Dass ein von einer Partei gestellter - und natürlich demokratisch gewählter - Bürgermeister auch die Funktion eines Amtsleiters ausübt, gilt als nicht unproblematisch. Amtsleiter werden als wichtiges Korrektiv der Verwaltung zur Politik angesehen. Deshalb ist eine solche Doppelfunktion beispielsweise in den Bundesländern Burgenland, Kärnten und Salzburg nicht zulässig - in Oberösterreich hingegen schon.

Während es in der Gemeinde Zwettl an der Rodl auch künftig mit Bürgermeister Roland Maureder (VP) und Amtsleiter Jürgen Wiederstein ein Zweier-Team an der Gemeindespitze geben wird, fehlt dieses Korrektiv auf den ersten Blick in Hellmonsödt, wo Wiederstein beide Funktionen ausüben wird.

"Ich weiß, dass das Argument des fehlenden Vieraugenprinzips immer wieder angeführt wird, und bin mir dieser Sensibilität bewusst", sagte Wiederstein gestern auf Anfrage der OÖNachrichten hinsichtlich der Personalunion von Bürgermeister und Amtsleiter. Er werde deshalb alles tun, um auch nur den geringsten Anschein einer Unvereinbarkeit zu vermeiden. Zum fehlenden Vieraugenprinzip in Hellmonsödt sagt Wiederstein: "Die Gründung der Verwaltungsgemeinschaft hat es uns ermöglicht, dass wir exzellente Abteilungsleiter haben - vom Bauamt über die Finanzabteilung bis zum Standesamt -, von denen ich jederzeit eine zweite Meinung einholen kann. Das werde ich auch tun." Um die Korrektheit von Dokumenten oder finanziellen Transaktionen zu bestätigen, gebe es zudem auch einen stellvertretenden Amtsleiter. Abgesehen davon würde die oberösterreichische Gemeindeordnung ohnehin einen sehr eng abgesteckten Rahmen für die Arbeit in den Gemeinden vorgeben.

Darüber hinaus würden die Gemeinden regelmäßig geprüft - von der Bezirkshauptmannschaft bis zum Landesrechnungshof. Wiederstein: "Wir hatten in Hellmonsödt erst vor wenigen Monaten eine intensive Gebarungsprüfung durch die Gemeindeaufsicht. Jeder, der hier Zweifel hegte, wie in Hellmonsödt mit Steuergeld umgegangen wird, ist eingeladen, sich diesen Bericht durchzulesen."

