Bürgermeister führt "Zuagroaste" durch Rohrbach-Berg

Viele der Rundgang-Teilnehmer seien überrascht über die lange, interessante Geschichte der Bezirkshauptstadt, weiß man bei der Arbeitsgruppe Stadtgeschichte. "Fast jeder hat in der Schule gelernt, dass in Kriegszeiten Kirchenglocken eingeschmolzen wurden. Kaum jemand hat aber die stattdessen eingesetzten Glockenringe jemals beachtet oder gar im Einsatz gesehen. Im Rohrbacher Kirchturm sind diese tatsächlich noch ausgestellt", berichtet Anton Brand, Obmann der Museumsinitiative Rohrbach. Der Sprecher der Stadtgeschichte Rohrbach-Berg, Albert Ettmayer, zeigt dazu uralte Dokumente aus dem 15. Jahrhundert und informiert über deren Bedeutung und Auswirkung, die oft bis in die Gegenwart reicht.

Einer der Höhepunkte ist stets der beeindruckende Rundumblick, der sich den Teilnehmern vom "Gangl" am Rohrbacher Kirchturm bietet. Zum Abschluss lud Bürgermeister Lindorfer noch zu einem kleinen Imbiss, damit sich die Neuzugezogenen näher kennenlernen konnten.

Stadtführungen, Turm- und Kirchenführungen sowie Führungen zur Wallfahrtskirche und zu den Kleindenkmälern am Berg sind jederzeit möglich. Anmeldung im Tourismusbüro: Tel.: 05 7890310, info@boehmerwald.at.

