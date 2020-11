Bürgerlisten-Stadtrat will für die VP als Bürgermeister antreten

„Wenn Bad Leonfelden im September 2021 über die Zusammensetzung des Gemeinderats für die kommende Funktionsperiode abstimmt, wird ELWIS nicht mehr auf dem Wahlzettel stehen. Nach zwölf Jahren Kommunalpolitik werden wir im kommenden Herbst beenden, was 2009 als Abenteuer begann“, verkündete die Bad Leonfeldner Bürgerliste via Facebook ihre Auflösung. Ein Paukenschlag ist allerdings die Ankündigung des ELWIS-Stadtrates Daniel Hettrich-Keller, der ebenfalls über Facebook kundtut, dass er zur ÖVP wechselt. Damit nicht genug, will er Bürgermeister Alfred Hartl in seiner Funktion beerben: „Ich gebe hiermit meine ÖVP-interne Kandidatur als Nachfolger von Bürgermeister Alfred Hartl bekannt, welcher mich, wie viele andere, zu diesem Schritt ermutigt hat. Diese Entscheidung fiel mir angesichts meines bisherigen Verhältnisses zur ÖVP Bad Leonfelden sehr leicht, denn es geht um mehr als die Parteizugehörigkeit (...), es geht um Bad Leonfelden“, schreibt er.

ELWIS schaffte damals beim ersten Antreten 2009 beachtliche 17,9 Prozent der Stimmen und fünf Mandate. Im Jahr 2015 steigerte sich die Bürgerliste auf 23,07 Prozent und sechs Mandate. Die Kandidatur Hettrich-Kellers wird in den sozialen Medien teils kontrovers diskutiert. Vor allem die „Art der Kommunikation“ mute seltsam an.

„Schade, dass in der ÖVP bisher nur der Bürgermeister davon wusste. Nichtsdestotrotz: Was bisher war, gilt auch ab sofort. Auf einen fairen Wettbewerb! Gerne eröffne ich den Reigen an weiteren Kandidaten für die Wahl im Vorstand. In meinem Fall allerdings für die Kommandobrücke und nicht das Ruder“, schreibt etwa Bernhard Kastner. (fell)