Übersiedeln heißt es ab morgen für die Betreiber der Corona-Teststraße im Pregartner Kulturzentrum Bruckmühle. Da das Haus an der Feldaist in zwei Wochen aus der Corona-Zwangspause zurückkehren soll – mit Manuel Rubey und seinem Kabarettprogramm "Goldfisch" am 22. Mai –, wird die Bühne wieder für ihren ureigensten Zweck verwendet. Die Teststraße wird daher ab morgen abgebaut und in die Sporthalle der Nachbargemeinde Hagenberg (Softwarepark 101) verlegt.