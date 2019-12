Bücher überreicht: 350 Mal kompaktes Wirtschaftswissen

Die Anregung dafür kam vom Obmann der Wirtschaftskammer Perg, Wolfgang Wimmer, selbst Absolvent der HAK-Perg. Schuldirektorin Gabriela Teubenbacher dankte der IWS für diesen Leitfaden, der mithelfen wird, das bereits vorhandene Wirtschaftswissen an der Schule zu vertiefen: "Viele Institutionen beklagen mangelndes Wirtschaftswissen in der Bevölkerung. Die IWS leistet einen konkreten Beitrag, das zu verbessern." Im Anschluss an die Übergabe interviewten Schülerinnen im HAK-Tonstudio Kneifel und Wimmer zur Intention des Buches.

