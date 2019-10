Bruckmühle profitiert ab sofort von Steuervorteilen

Das Programm der Bruckmühle in Pregarten erfreut sich großer Beliebtheit. Besonders Eigenproduktionen kommen beim Publikum sehr gut an: So verzeichneten zuletzt die dritten Aistfestspiele mit der "Bauer als Millionär" einen Besucherrekord. Aber auch mit Musik und Kabarett gelingt es regelmäßig, die Besucherreihen im sogenannten "Findling" zu füllen. Etwa übermorgen, Samstag, mit dem Opernspaß "Der Ring des Nibelungen – an einem Abend", der Kabarett-Lesung "Im Kreisverkehr keine Ausfahrt nehmen" von Werner und Gerlinde Rohrhofer am 26. Oktober und den "Lachertorten" mit Miguel Herz-Kestranek am 30. Oktober. Der Auftritt von Klaus Eckel am 24. Oktober ist ohnehin ausverkauft.

Dennoch: Die Kulturproduktion vor Ort kostet Geld. Deshalb wirbt der Verein "Wir für Bruckmühle" um finanzielle Unterstützung für die Bruckmühle. "Freundinnen und Freunde" leisten freiwillig einen Beitrag zur Förderung des Hauses. Diese Spenden lohnen sich jetzt doppelt: Sie sind nun auch steuerlich absetzbar. Der Spendenbetrag wird automatisch an das Finanzamt übermittelt und bei der Steuererklärung berücksichtigt.

Wer spendet, profitiert von vielen Vorteilen: ein jährlicher Freunde-Empfang am 26. Oktober, exklusiver Kartenvorverkauf, Kulturausflüge sowie VIP-Generalproben. Unternehmen bietet der Verein attraktive Möglichkeiten für Firmenveranstaltungen, Mitarbeitereinladungen oder werbliche Präsenz.

"Mitglied zu werden ist ganz einfach", sagt Obmann Bürgermeister Anton Scheuwimmer: "Entweder vor Ort in der Bruckmühle oder man lädt einfach das Mitgliederformular auf unserer Homepage herunter." Alle Informationen zu den Freundinnen und Freunden der Bruckmühle finden sich unter: www.wirfuerbruckmuehle.at

