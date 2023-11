Bronze für Bad Leonfeldner Schüler bei Meisterschaft der Tourismusschulen

Am Kongress der Vereinigung der europäischen Tourismusschulen (AEHT) in Vilnius war wie gewohnt auch die Tourismusschule Bad Leonfelden zu Gast. Mit ihrer Ausbildung brauchten sich die Baletour-Schüler nicht zu verstecken. So konnte sich Annika Ornetzeder erfolgreich im Wettstreit gegen die große europäische Konkurrenz behaupten und eine Bronzemedaille in der Disziplin "Restaurant Service" erringen. Auch Markus Lukas ("Wine Service"), Nicolas Hölzl ("Cocktail") und Moritz Müller ("Culinary Art") traten gegen die internationale Konkurrenz an.

Die rund 800 Teilnehmer kamen aus 24 europäischen Ländern. "Wir sind sehr dankbar, dass wir bei dieser großartigen Veranstaltung dabei sein durften. Wir sind mit vielen Erinnerungen, Erfahrungen und neuen europaweiten Kontakten zurückgekommen und konnten wieder einmal die Qualität unserer Ausbildung unter Beweis stellen", sind sich die Teilnehmer einig.

