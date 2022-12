Braucht es noch Bräuche?

OÖ. Wenn das Alte geht und das Neue noch vor einem liegt, wird bilanziert und vorausgeschaut. Das hat zu Silvester so Tradition. Doch wie ist das mit den Traditionen? Braucht es die Bräuche noch? Die OÖNachrichten haben Roswitha Samhaber, Geschäftsführerin des Landesverbandes OÖ. Volksbildungswerk mit rund 200 Vereinen und der Akademie der Volkskultur, zu einem Gespräch gebeten, in dem die Nicht-Volkskundlerin (Eigendefinition) viel über die Vielfalt von Brauchtum erzählt – und mit ihrer ganz persönlichen Sichtweise nicht hinter dem Berg hält.

OÖNachrichten: Wie halten Sie es mit Traditionen?

Roswitha Samhaber: Eine Tradition fängt irgendwann an, hat Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer einmal gesagt. Wir haben zum Beispiel seit ein paar Jahren einen Online-Neujahrsempfang, von dem ich sagen könnte, das ist jetzt unsere Tradition. Ich finde es wichtig, dass man Traditionen weitergibt und gewisse Bräuche nicht verändert, wenn sie einen Sinn haben. Aber es ist okay, wenn man in eine andere Richtung geht.

Zum Beispiel?

Ein so ein Beispiel ist für mich das Feuerwerk zu Silvester. Dahinter steckt der Sinn der Raunächte, die bösen Geister zu vertreiben. Dieser Brauch ist aber ausgeartet, denn die Menschen, die zu Silvester Raketen in die Luft schießen, haben nicht die Intention, damit böse Geister zu vertreiben. Das unterstelle ich ihnen jetzt einmal.

Wie könnte eine andere Lösung aussehen?

Gerade beim Feuerwerk verstehe ich nicht, warum dafür nicht Lasershows eingesetzt werden, wenn man schon unbedingt visuelle Reize braucht. Oder man sich auf ein großes Silvesterfeuerwerk, zentral organisiert, beschränkt, wenn man diese Tradition braucht. Aber es jammert jeder und schießt Geld in die Luft. Das verstehe ich überhaupt nicht.

Haben Sie sich nie für ein Feuerwerk begeistern können?

Ich komme aus Waldkirchen am Wesen in der Nähe der Schlögener Schlinge. In der Nachbargemeinde hat es das Palmenhaus gegeben, die haben stets ein Feuerwerk zu Silvester gehabt. Wir haben immer auf schönes Wetter gehofft, um die Raketen von der Ferne aus zu sehen. Das war noch etwas Besonderes. Heute wird bereits drei Tage vor Silvester geschossen, und zum Jahreswechsel ist der ganze Horizont erleuchtet. Das tut mir fast ein wenig weh.

Wie geht es Ihnen mit der Hektik des Alltags?

Es ist alles so schnell und so hektisch geworden, dass wir uns eigentlich des Brauches erinnern sollten, in diesen Tagen zwischen altem und neuen Jahr etwas zurückzuschalten, abzubremsen. Das war auch einmal die Intention der Adventzeit.

Braucht es also das Brauchtum, die Traditionen nicht mehr?

Keineswegs. Wir sind als Gesellschaft reizüberflutet, und ich glaube, dass große oder kleine Traditionen Halt geben können. Wenn etwas immer so ist, dann kann ich mich darauf verlassen, kann vielleicht etwas teilen.

Hat Corona die Entfremdung des Zwischenmenschlichen beschleunigt, den Brauch des Zusammenkommens beendet?

Das glaube ich gar nicht, weil die Menschen andere Formen gefunden haben. Wie wir unseren Online-Neujahrsempfang, wo Menschen aus ganz Oberösterreich sich sehen, ohne aus ihrem Ort wegfahren zu müssen. Das ist etwas Ungezwungenes, das auch die Älteren genießen. So kann Gemeinschaft anders entstehen.

Darf man also Traditionen infrage stellen?

Warum soll man eine Tradition nicht hinterfragen dürfen? Nehmen wir nur die Perchtenläufe. Da darf man schon diskutieren, wann sie noch Tradition und wann sie nur mehr eine Verkaufsshow sind. Es ist schade, wenn sich immer weniger Menschen Gedanken darüber machen, was hinter einem Brauch steht, und sich nur noch für die Show begeistern.

Braucht es jetzt also Bräuche?

Bräuche braucht es für den Zusammenhalt, die Orientierung, eine gewisse Geborgenheit, aber was der Brauch ist, kann man sich ruhig anschauen. Ich würde es schön finden, wenn es allgemein gültige Bräuche gibt, aber man auch für sich persönlich Bräuche definiert. Wir leben in einer vielfältigen Welt, aus der ich mir das holen kann, was zu mir passt, und ich muss nicht etwas machen, weil man es halt tut. Ein Brauch, eine Tradition lebt davon, dass sie gelebt werden – und dadurch werden sie auch erneuert.

