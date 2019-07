Brasilianischer Sieg auf Rohrbacher Rasen

Ein Hauch von Samba wehte durch Rohrbach-Berg, als das brasilianische Faustball-Ensemble rund um Kapitän Gabriel Heck den Turniersieg in Rohrbach-Berg nach elf Jahren wieder nach Südamerika holte. Der 25 Kilo schwere Pokal blieb zwar mangels genügend Freigepäck in Rohrbach-Berg, mit dabei aber auch das Versprechen, dass auch im nächsten Jahr wieder ein brasilianisches Team beim Turnier im Mühlviertel dabei sein wird.

Nach drei Tagen mit vielen tollen und abwechslungsreichen Spielen schenkten sich die beiden Finalisten im letzten Match des Wochenendes absolut nichts. Die Brasilianer von Sociedade Ginástica Novo Hamburgo waren von Anfang an souverän in der Abwehr und spielten den Angreifern die Bälle perfekt zu, was ihnen in beiden Sätzen den entscheidenden Vorteil verschaffte. Fast jeder Fehler der Gegner wurde sofort bestraft, und so mussten sich die Freistädter nach einer tollen Partie trotzdem mit 0:2 geschlagen geben. Bei den Frauen waren es wieder einmal die Staatsmeisterinnen aus Nußbach, die sich im Finale klar mit 18:13 gegen die Final3-Teilnehmerinnen vom ASKÖ Laakirchen Papier durchsetzen konnten.