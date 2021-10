Brandstifer zündete Holzstoß an

Der Täter legte den Brand gegen 23.40 Uhr am Rand des "Oberbrunnwaldes" in Traberg, wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtete. Der Holzstoß wurde demnach mit Benzin in Brand gesetzt. Der Eigentümer des angezündeten Holzes konnte das Feuer früh entdecken und die Feuerwehr alarmieren. Diese konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Brandes auf den Wald verhindern.

Die Polizeiinspektion Bad Leonfelden bittet um Hinweise: 059133/4331