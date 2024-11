BORG-Volleyballteam verteidigte den Landesmeister-Titel

Als erste Adresse für hochkarätigen Volleyballsport etabliert sich zusehends das BORG Perg. War man im vergangenen Jahr noch etwas überraschend Landesmeister geworden, so startete das Mädchenteam heuer bereits als einer der Favoriten in die Saison. Diese Umstellung meisterte die Equipe um Klara Trauner mit Bravour: Als ungeschlagener Gruppensieger überstanden Klara Trauner und Co. auch die Zwischenrunde souverän, sodass man sich im Finale dem Georg von Peuerbach-Gymnasium gegenübersah.

Ein Gegner, den man im Turnierverlauf zwar schon einmal mit 14:8 im Zehn-Minuten-Modus klar geschlagen hatte - aber über zwei volle Gewinnsätze sah die Welt dann doch etwas anders aus. Nach Satzführung mussten die Pergerinnen im zweiten Spieldurchgang nämlich noch einmal ordentlich zittern, ehe mit einem hauchdünnen 15:13 die Titelverteidigung in trockenen Tüchern war.

Damit ist das BORG Perg nicht nur als Gastgeber für die vom 27. bis 30. Jänner in Perg stattfindenden "School Olympics" qualifiziert, sondern auch als amtierender Landesmeister. "Die guten Serviceleistungen, das konstante und fokussierte Spiel sowie der Teamgeist brachten unseren Mädchen den Landesmeistertitel", resümierte Sabine Hoschek, die gemeinsam mit Athletiktrainer Niklas Etlinger die Mädchen zur erfolgreichen Titelverteidigung coachte. Darüber hinaus ist der Titelgewinn natürlich ein Ausrufezeichen für die gute Arbeit, die im Sportzweig der Schule geleistet wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper