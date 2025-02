Börsespiel im Unterricht: Halbleiter, Luxusartikel und eine verpasste Chance

Die Mechanismen und Grundlagen von Börsen und Wertpapieren spielerisch kennenzulernen: Diese Möglichkeit eröffnet sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des OÖN-Börsespiels. In vielen Schulklassen werden dieser Tage die aktuellen Indizes studiert, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

So auch in den vierten Klassen der Handelsakademie Perg. Sowohl in der 4AK als auch in der 4BK nehmen die Schülerinnen und Schüler mit Einzeldepots sowie als gesamte Klasse am Börsespiel teil. "Wir haben in Betriebswirtschaft vor einigen Wochen das Thema Wertpapiere durchgenommen. Jetzt bietet das Börsespiel den idealen Rahmen, das einmal ganz ohne Risiko auszuprobieren", sagt Florian Diwold aus der 4BK. Gemeinsam mit Leon Raich und Luca Freynschlag bildet er das Kernteam, das die Börsenentwicklung genau verfolgt. Das zur Verfügung gestellte Startkapital wurde hauptsächlich in Technologie-Werten angelegt, aber auch der Luxusartikel-Konzern Louis Vuitton findet sich unter den Klassen-Aktien. Verkauft wurde bis dato aus dem Starter-Kit noch nichts, auch aus Rücksicht auf die zu entrichtenden Gebühren. "Wir glauben an das Potenzial unserer Papiere", sagt Leon Raich. Auch während der Semesterferien wollen die Schüler ihr Aktienpaket im Auge behalten, sich im Fall des Falles über Umlaufbeschlüsse das Okay für eine Transaktion holen.

Mindestens ein Mal am Tag finden sich auch die Schülerinnen und Schüler der 4AK vor dem Laptop ein, um über die Wertentwicklung ihrer Aktien zu beraten. "Wir haben uns vor allem auf US-amerikanische Aktien konzentriert, weil die Märkte in den Staaten volatiler sind als in Europa", sagt Felix Panhofer. In Chiphersteller wie AMD oder Nvidia hat die Klasse ebenso investiert wie in Boeing. Dass man vom Softwarehersteller Palantir doch nichts gekauft hat, bereue das Klassenteam inzwischen, sagt Silvan Göschl: "Diesen Höhenflug haben wir leider verpasst." Noch ist freilich nichts entschieden: Bis zum Schlusskurs am 26. März, wenn das Börsespiel über die Ziellinie geht, ist ja noch einiges möglich.

Ein Einstieg beim Börsespiel ist jederzeit unter oon-boersespiel.at möglich. Dort sind auch Informationen zu den Preisen im Gesamtwert von 38.000 Euro zu finden.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner