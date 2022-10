Böller explodierte während Autofahrt - Teenager schwer verletzt

Die beiden 19-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt fuhren gegen 20.30 Uhr mit einem Auto durch das Gemeindegebiet Waldburg. Im Fußbereich hatte der Beifahrer aus Neumarkt in Mühlkreis mehrere Böller deponiert. Unweit der Böhmerwald Bundesstraße B 38 sei ihm dabei eine Zigarette in den Fußraum gefallen, gab der Beifahrer bei der Polizeieinvernahme an. Die Lunte eines Böllers habe sich dadurch entzündet. Der Fahrer, ein 19-jähriger Freistädter, konnte sich durch einen Sprung aus dem Auto in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. So viel Glück hatte sein Freund nicht. Der Böller detonierte im Beifahrerfußraum, wodurch der Teenager Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.

Die Rettung lieferte die beiden Burschen ins Kepler Uniklinikum nach Linz ein. Durch die Detonation entstand massiver Sachschaden am Fahrzeug. Der Beifahrer wird bei der Staatsanwaltschaft Linz wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.