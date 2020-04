Böhmerwald-Skiläufer feierten erfolgreichste Saison

Auf die erfolgreichste Skisaison in der Vereinsgeschichte blickt die SU Böhmerwald/Haderer zurück. Höhepunkt war zweifellos der zweite Platz durch Elisa Mörzinger im Weltcup. Außerdem stehen mehrere Platzierungen unter den besten zehn im Weltcup durch Elisabeth Reisinger zu Buche. Ein dritter Platz beim FIS-Riesentorlauf durch die 16-jährige Juliane Stöttner und mehrere Top-Platzierungen durch Manuel Kaiser bei internationalen FIS-Rennen sowie Gesamtsiege der SU Böhmerwald in allen Nachwuchskategorien in Oberösterreich runden das Bild ab. Leider hatte der Coronavirus die alpine Rennsaison in Österreich Mitte März ganz abrupt beendet. Doch die jungen Böhmerwäldler hatten vorsorglich ihre Siege schon ins Trockene gebracht. Neben den bekannten Weltcupmädels ist man bei der Union besonders stolz auf den eigenen Skinachwuchs. Es gibt tatsächlich in Oberösterreich keine Nachwuchskategorie, die nicht von der SU Böhmerwald gewonnen wurde.

Dabei hatte man in dieser Saison von Beginn an auf den Gletschern und daheim mit dem Schneemangel und dem warmen Winter zu kämpfen. Die Skibusse aus Altenfelden, Rohrbach und der vereinseigene Teambus der SUB standen im Dauereinsatz, um den Kindern entsprechende Trainingsmöglichkeiten zu bieten. In Liebenau, in Hinterstoder und auf dem Hochficht trainierte man teilweise in den frühen Morgenstunden und auch bis in die Nacht hinein. Man wollte mit dem Publikumsskilauf nicht in Konflikt kommen. Doch der unermüdliche Einsatz von Eltern, Trainern und Athleten hat sich gelohnt. Die Athleten dankten es mit zahlreichen Stockerlplätzen in den verschiedenen Kategorien.