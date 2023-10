"Bodenlose Frechheit": 300 Kilogramm Obst aus Schulgarten in Feldkirchen gestohlen

Edeltraud Allerstorfer, Direktorin der Berufs- und Fachschule Bergheim, ist fassungslos. Unbekannte haben aus dem Garten der Fachschule Bergheim, die sie leitet, rund 300 Kilogramm Obst gestohlen. Auf dem Grundstück der Ausbildungseinrichtung wachsen auf einer Streuobstwiese 30 alte und sehr seltene Sorten, die im Laufe des Jahres von den Schülern gepflegt und im Herbst geerntet werden.

Mit Pkw und Anhänger

Die Ernte war in der vergangenen Wochen bereits weit fortgeschritten. Als in der Vorwoche die letzten Bäume geerntet werden sollten, mussten die Schüler feststellen, dass ihnen jemand zuvorgekommen war. Unbekannte dürften mit Pkw und Anhänger zur Schule gefahren sein und kiloweise Äpfel aufgeladen haben. Laut der Direktorin hätten die Obstdiebe eindeutige Spuren in der Wiese hinterlassen.

"Enttäuscht und überrascht"

"Wir waren sehr überrascht und enttäuscht, dass uns die Arbeit von unbekannten Personen abgenommen wurde", schreibt Allerstorfer in einem Leserbrief an die OÖN und spricht von einer "bodenlosen Frechheit". Dass Streuobstwiesen kein Allgemeingut seien, sollte eigentlich jeder wissen, sagt sie.

Die Äpfel hätten von Schülern der ersten Klasse zu Saft weiterverarbeitet werden sollen. "Vielleicht hat es ja jemand nur gut mit uns gemeint, wollte uns die Arbeit ersparen und wir bekommen den fertigen Saft. Wir freuen uns darauf!", gibt sich die Schulleiterin zynisch.

