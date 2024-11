Bluttat im Mühlviertel: Begräbnis des zweiten Opfers am Samstag

Das Begräbnis findet in der Pfarrkirche seiner Heimatgemeinde statt. Neben dem Politiker soll ein Jäger innerhalb von eineinhalb Stunden auch einen ehemaligen Jagdleiter in der Nachbargemeinde Arnreit erschossen haben. Dieser wurde bereits am Donnerstag beigesetzt.

Die intensive Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter brachte erst nach fünf Tagen ein Ergebnis, als dieser tot in einem Wald aufgefunden wurde. Die Obduktion brachte zunächst keine Klarheit über den Todeszeitpunkt, die Gerichtsmedizin werde aber ein vertiefendes Gutachten anhand von Insektenlarven erstellen. Dies könne aber bis zu mehrere Wochen dauern, wie es von der Staatsanwaltschaft Linz hieß. Hinweise auf Mittäter oder Fluchthelfer gebe es keine.

Nach dem Doppelmord wurden 50 weitere Personen unter Polizeischutz gestellt, die mit dem mutmaßlichen Täter Differenzen gehabt hätten. Tagelang war die Region von intensiver Polizeipräsenz geprägt. Hunderte Hinweise erhielt die Polizei aus der Bevölkerung, keiner davon erwies sich als zielführend. Sogar die Hunde des gesuchten Jägers wurden bei der Suche eingesetzt. Als das Auto des mutmaßlichen Täters schließlich auftauchte, wurde dieses Gebiet intensiv abgesucht und die Leiche des Mannes schließlich gefunden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.