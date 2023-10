"Blute sanft": Autor Werner Wöckinger macht sich wieder auf Verbrecherjagd

Alois Perger ist Rettungssanitäter und hat in seinem Berufsleben schon einiges an Grauslichkeiten erlebt. Um diese Bilder im Kopf zu unterdrücken, greift er – öfter, als es seiner Gesundheit zuträglich ist – zur Flasche. Doch das ist nicht das einzige Problem, das er in "Blute sanft", dem mittlerweile achten Kriminalroman von Werner Wöckinger, zu klären hat. Denn einmal mehr schlittert Perger ohne sein Zutun in eine blutige Spirale aus Rache und Gewalt, die seinen kriminalistischen Spürsinn herausfordert. Wer hat es auf einen honorigen Anwalt und den örtlichen Schuldirektor abgesehen, fragt sich die Polizei und tappt bei den Ermittlungen ziemlich im Dunkeln. Und was hat das alles mit einem jungen, schüchternen Mädchen zu tun, das sich immer wieder selbst Verletzungen zufügt?

Ein Rettungssanitäter ermittelt

Gemeinsam mit seiner Kollegin Julia gerät Perger in seiner täglichen Arbeit in zahlreiche skurrile Szenen, die so oder so ähnlich tatsächlich passiert sind, wie der Autor Werner Wöckinger verrät, der selbst seit mehr als drei Jahrzehnten hauptberuflich beim Roten Kreuz in Perg tätig ist. Je länger sich Alois und Julia mit dem Fall beschäftigen, umso mehr wird ihnen klar, dass dabei häusliche Gewalt eine maßgebliche Rolle spielt. So stehen sie einem Fall gegenüber, der bis zur letzten Seite mit Überraschungen und Wendungen aufwarten kann.

Zwei Lesungen im Bezirk Perg

Eine erste Kostprobe aus "Blute sanft" konnte Wöckinger bereits Ende September bei der diesjährigen Perger Kriminacht in der HTL Perg vor fast einhundert Zuhörern geben. Wer diese Gelegenheit verpasst hat, hat diese Woche die Möglichkeit, das bei zwei Lesungen im Bezirk Perg nachzuholen: am Donnerstag, 19. Oktober (19 Uhr), beim Roten Kreuz Schwertberg und am Freitag, 20. Oktober (19.30 Uhr), im Pfarrheim Mauthausen.

Der neue Krimi "Blute sanft" ist im gut sortierten Buchhandel, bei diversen Online-Buchhändlern oder beim Autor persönlich zu erwerben. "Blute sanft", Kriminalroman, Taschenbuch, 243 Seiten. Erschienen im Verlag Federfrei, 2023. ISBN: 978-3-99074-264-8, Preis: 14 Euro.

