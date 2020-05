Blumengruß statt Maibaum

Die Vorbereitungen waren weitgediehen: Wie jedes Jahr hatte die Freiwillige Feuerwehr Oberneukirchen einen Maibaum gefällt, um diesen am 1. Mai prächtig geschmückt am Ortsplatz aufzustellen. Doch weil heuer so vieles anders ist, musste auch dieses Brauchtum ausfallen.

Doch dem Feuerwehrkommando um Kommandant Jakob Burgstaller gelang es, das Beste aus der Situation zu machen: Aus dem Maibaum wurde eine Blumenspende für die aus Oberneukirchen stammenden Bewohner der umliegenden Altenheime. Der Baumstamm wurde der Firma Simader verkauft, die sich beim Kaufpreis nicht lumpen ließ und diesen gar verdoppelte. Mit diesem Geld wurden Blumenstöckerl angekauft, die an die Pflegeheime in Bad Leonfelden, Hellmonsödt, Gramastetten und Walding übergeben wurden, um den Bewohnern eine Freude zu bereiten.