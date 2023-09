Blech-Stimmung bei "Brass Zell"

Die im Jahr 1993 gegründete Formation mit Gottfried Inreiter, Gerald Wiesinger, Alfred Wiesinger, Martin Moser, Christian Schwabegger und Peter Grasserbauer spielt seit drei Jahrzehnten in unveränderter Besetzung bei privaten Feiern, Frühschoppen-Veranstaltungen oder zuletzt beim Familienpicknick des Landes Oberösterreich in Rechberg. "In unseren Anfangsjahren hatten wir bis zu 50 Auftritte im Jahr. Nachdem alle beruflich ziemlich eingespannt sind, hat sich das etwas reduziert auf 10 bis 15 Auftritte im Jahr", sagt Posaunist Martin Moser. Am Freitag, 6. Oktober (20 Uhr), feiert die Formation ihr 30-Jahr-Jubiläum bei einem Volkskultur-Abend in der Arena Bad Zell. Den Großteil des Musikprogramms gestalten die Spitzenmusiker von "Mach 7", aber auch "Brass Zell" werden einige Nummern zum Besten geben. Durch das Programm führt Mundartdichter Karl Hackl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper