Blau-weißer Rock’n’Roll

Da wurde mitgesungen, getanzt, geklatscht und gejubelt. Das Gastspiel der legendären Spider Murphy Gang bei der Feuerwehr Kleinzell geriet zum Triumph der Rock’n’Roll-Band aus Bayern. Dabei kamen die Mannen rund um Bandleader Günther Sigl erst mit einer Stunde Verspätung in Kleinzell an: Man war im Urlaubsverkehr festgesteckt. Nachdem die Band jedoch von den 2.000 Besuchern fanatisch empfangen wurde, gab es auf der Bühne kein Halten mehr. Es war zu merken, dass die Spiders schon 45 Jahre Bühnenerfahrung auf dem Buckel haben. Nach 90 Minuten purem Rock’n’Roll war das Konzert beendet, aber es folgten noch 20 Minuten lang Zugaben. Gespielt wurden alle Hits – von Schickeria über Wir san a bayrische Band bis I schau’ dich an – zur völligen Begeisterung der Fans!