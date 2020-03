Blasmusikverband bat 109 junge Musiker auf die Bühne

Zur feierlichen Verleihung der im vergangenen Jahr erreichten Leistungsabzeichen lud die Bezirksleitung des Oberösterreichische Blasmusikverbandes nach Unterweißenbach ein. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 176 Jungmusiker-Leistungsabzeichen an den Landesmusikschulen im Bezirk Freistadt abgelegt: 42 Junior-Leistungsabzeichen, 92 Abzeichen in Bronze, 34 in Silber und acht in Gold. Beim „Youth Attack“ in Unterweißenbach wurden 109 erfolgreiche Musikschülerinnen und Musikschüler auf die Bühne geholt und im Beisein ihrer Musikvereinsfunktionäre sowie Eltern und Freunde geehrt.

Bezirks-Jugendreferentin Ulrike Maurer-Pühringer, Bezirks-Kapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger und Bezirksobmann Franz Jungwirth überreichten die Urkunden des Oberösterreichischen Blasmusikverbandes sowie die entsprechenden Abzeichen. Die musikalische Gestaltung des Festakts übernahmen das Jugendorchester „Soundhaufm“ unter der Leitung von Michael Böhm und Anja Reithmayr sowie das Saxophon-Quartett „Mühlviertler Saxofoniker“.

Bezirksobmann Franz Jungwirth wünschte den ausgezeichneten Musikschülern weiterhin so viel Freude mit der Musik und richtete an die jungen Talente den Appell, ihre erworbenen Fähigkeiten in den Musikvereinen des Bezirkes einzusetzen. Ein besonderer Dank ging auch an alle Eltern für ihre Unterstützung und die Motivation beim Erlernen der Musikinstrumente.