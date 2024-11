Blasmusikorchester erspielten sich 16 Goldmedaillen

Der Musikverein Hagenberg erreichte in der Leistungsstufe C 93,9 Punkte.

Im Veranstaltungszentrum Salzhof stellten sich am Wochenende 20 Blasorchester – darunter auch sechs Gastkapellen aus anderen Bezirken – einer Konzertwertung. Die Juroren Gerald Karl, Hermann Pumberger und Roland Kastner waren mit den Leistungen rundum zufrieden, was sich auch auf die zu vergebenden Punkte auswirkte. "Unser Ziel ist es, die Dirigentinnen und Dirigenten bestmöglich zu unterstützen, Tipps für die Probenarbeit und Anregungen für die Weiterentwicklung zu geben. Das Aufzeigen von musikalischen Stärken aber auch von Verbesserungspotenzialen ist wichtig.", sagt Jury-Vorsitzender Gerald Karl.

"Insgesamt konnten 16 Gold- und vier Silbermedaillen an die Orchester überreicht werden", verweist Bezirkskapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger auf das hohe Niveau der Orchester. Das beste Ergebnis mit 97,5 Punkten ging an den Musikverein Grünbach (Leistungsstufe B) unter der musikalischen Leitung von Pepi Hoffelner. Der Musikverein Hagenberg, der das Bezirksmusikfest im kommenden Jahr ausrichten wird, erreichte mit Oskar Gruber am Dirigentenpult in der Leistungsstufe C mit 93,9 die höchste Punkteanzahl.

Für den reibungslosen Ablauf der Konzertwertung zeichnete, sehr zur Freude von Franz Jungwirth, Bezirksobmann des Blasmusikverbands, die Stadtkapelle Freistadt verantwortlich. Sie hatte ihr Organisationstalent heuer bereits beim Bezirksmusikfest unter Beweis gestellt.

