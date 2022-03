Blasmusiker spielten Hymne der Ukraine vor Notquartier

Zu einem spontan organisierten Auftritt nahmen am Sonntagnachmittag mehr als 60 Musikerinnen und Musiker aus dem ganzen Bezirk vor der zur Notschlafstelle adaptierten Bezirkssporthalle Perg Aufstellung, um geflüchteten Menschen aus der Ukraine eine kleine Freude zu bereiten und ihnen Zuversicht zu schenken.

Organisiert hatte dieses Konzert der Herzen der Kapellmeister der Stadtkapelle Perg und stellvertretende Landeskapellmeister Thomas Asanger: "Meine Frau kam vor ein paar Tagen mit einer ukrainischen Familie ins Gespräch, die ihr erzählt hat, dass sie bislang von der Stadt Perg nicht viel mehr als die Sporthalle und den Interspar gesehen haben. Da kam mir die Idee, dass unsere Musiker-Gemeinschaft ein bisschen Schwung in diese trostlose Zeit bringen sollte. Ich denke, neben den großartigen materiellen Spenden ist es auch wichtig, etwas für das Gemüt der geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu tun."

Gerade einmal 24 Stunden vergingen von Asangers erstem Posting auf Facebook bis zum Konzert bei kaltem Ostwind vor der Halle. "Ich hatte ja keine Ahnung, wie viele meiner Einladung folgen würden. Aber das Echo war riesig, und am Sonntagmittag habe ich aufgehört, mir die Namen all jener aufzuschreiben, die sich gemeldet haben", ist Asanger stolz auf die spontane Hilfsbereitschaft der Blasmusiker aus dem Bezirk Perg. Für den Auftritt hatten Familienmitglieder der Musiker außerdem "Willkommen"-Schilder in ukrainischer Sprache mitgebracht.

Emotionaler Abschluss

Zu hören bekamen die Geflüchteten einige österreichische Traditionsmärsche wie den Hessenmarsch oder den Deutschmeister Regimentsmarsch. Bewegender Höhepunkt war die Aufführung der ukrainischen Nationalhymne, die die Blasmusiker ganz ohne Probe vom Blatt spielten. Asanger: "Ein befreundeter Kapellmeister aus Deutschland hat die Hymne einmal als vierstimmigen Satz arrangiert. Diese Noten habe ich mir besorgt und vervielfältigt. Dafür, dass wir das nie proben konnten, hat es gar nicht so schlecht geklungen." Dieses Zeichen der Solidarität verfehlte seine Wirkung nicht: Viele Zuhörer hatten Tränen der Rührung in den Augen.