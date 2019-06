Blasmusik zauberte bei Open-Air Festivalstimmung nach Ried

Das Rieder „Open-Air 2019“ am vergangenen Samstag wurde ein großartiges Festival mit hunderten begeisterten Fans. „Wir haben uns einiges vorgenommen und bei den Vorbereitungsarbeiten uns manchmal die Frage gestellt, ob wir das alles schaffen können,“ sagte Obmann Christian Diwold freudestrahlend nach dem Konzert. „Dank der vielen Besucher ist es besser geworden, als wir uns das erträumt haben.“ Auch die Besucher waren begeistert: “Wow, unglaubliche Stimmung, tolles Ambiente und spitzen Musik. Okay haben es voll drauf und auch der Sound der Musikkapelle fährt voll!“

So ein Konzertabend forderte alle Mitglieder der Kapelle. Planung, Organisation, Probenarbeit, Zusammenspiel mit dem Partner Okay und vieles mehr. „Es ist unbeschreiblich,“ freut sich neben den Musikerinnen und Musikern auch Kapellmeister Stefan Stegfellner. „Monate lange Arbeit und das für lediglich einen Abend. Aber genau das war unser Ziel. So etwas funktioniert nur, wenn alle an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen. Die Zusammenarbeit mit OKAY war mehr als ok.“ Großes Kino war neben den Hits von Guns ´n Roses, Bon Jovi, Elton John, Janis Joplin etc. ein fast 20-minütiger Musicalauszug der Highlights von Tanz der Vampire. Solosänger, ein Chor und eine fulminante Tanzeinlage von Spirit of the Dance.

Das Open Air der Marktmusikkapelle Ried mit OKAY war sozusagen „handgemacht“: Organisation, Technik, Auf – und Abbau der Bühne - nahezu alles wurde ausschließlich von den Musikern bewerkstelligt. Auch die Musiker hatten nach dem Auftritt einen berechtigt breiten Grinser im Gesicht: „Es ist einfach „mega“, wenn du da oben auf der Bühne stehst und in die Menschenmenge blickst. Das ist die schönste Anerkennung.“ Es war kein Konzert, es war ein Event ein Festival der Musik! Die MMK Ried bedankt sich bei allen Freunde, Gästen, Zuhörern, Unterstützern und auch den Partnerinnen und Partnern der Musiker. Dank auch der FF Ried für den Lotsen und Ordnerdienst“, sagt Michael Wöckinger von der Marktmusik.

Wer glaubt, dass die MMK Ried jetzt Zeit zum Ausruhen hat, der irrt: Der nächste Auftritt ist bereits am 15. Juni beim Bezirksmusikfestes in St. Georgen an der Gusen. Hier gestalten die Rieder das Abendprogramm. „Und dort werden wir wieder unser Bestes geben,“ sind die Musiker trotz der vielen Arbeit der vergangenen Wochen immer noch hoch motiviert.