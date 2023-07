Blasmusik-Nacht erinnerte an Landesausstellung vor zehn Jahren

Ein ganz besonderer Abend ging am Donnerstag in der Kurstadt Bad Leonfelden über die Bühne: Unter dem Titel "Musik verbindet Regionen" wurde bei einer Sommernacht der Blasmusik das zehnjährige Jubiläum der grenzüberschreitenden Landesausstellung im Jahr 2013 gefeiert.

Organisiert von der Stadtgemeinde und dem Musikverein Bad Leonfelden, dem Tourismusverband Mühlviertler Hochland und Euregio rückten die Vertreter der Grenzgemeinden dabei die nach wie vor bestehende, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf lokaler Ebene in den Mittelpunkt: Gemeinsam mit Landesrat Markus Achleitner freuten sich die Kommunalpolitiker von Bad Leonfelden, Vorderweißenbach und St. Stefan-Afiesl sowie Heuraffl, Loucovice und Hohenfurt über die gelebte Partnerschaft. Diese findet unter dem Motto "6 Gemeinden - 2 Länder - eine Region" unter anderem im Tourismus ihren Niederschlag.

Die Landesausstellung 2013 war ein wichtiger Impulsgeber, inzwischen sind grenzüberschreitende Projekte und Veranstaltungen fast schon eine Selbstverständlichkeit. Hier soll sich auch große Wandertag am 24. September in St. Stefan-Afiesl einreihen, bei dem es nach Wittinghausen und zu den verlorenen Dörfern in Südböhmen geht.

Musikalisch stand der auch dank der Gratis-Shuttle-Busse aus den beteiligten Gemeinden bestens besuchte Abend im Zeichen dreier Kapellen: der Militärmusik Oberösterreich, der Jugendkapelle und der Trachtenmusikkapelle Bad Leonfelden, die auf dem Stadtplatz der Kurstadt einen stimmungsvollen Melodienteppich ausbreiteten. Bei diesem kamen neben Klassikern aus der Marschmusik auch Konzertstücke und ? passend zum Anlass ? die böhmische Blasmusik nicht zu kurz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper