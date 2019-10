Blasmusik-Instrumente erobern Helfenberger Klassenzimmer

Mit einer Bläserklasse kann nun bereits das zweite Schuljahr in Folge die VS Helfenberg aufwarten. Bläserklasse bedeutet, dass jedes Kind der dritten Klasse die Möglichkeit bekommt, ein Blasinstrument zu lernen. Die Instrumente werden hierzu vom Musikverein zur Verfügung gestellt. Außerdem hat jedes Schulkind einen fixen Unterrichtsplatz an der Landesmusikschule Rohrbach. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhalten einmal wöchentlich Unterricht an der Landesmusikschule, und an einem Tag pro Woche findet eine Orchesterprobe an der Schule statt.

Im vergangenen Schuljahr starteten zu Schulbeginn elf Schülerinnen und Schüler eine Instrumenten-Ausbildung und konnten bereits beim Kekserlkonzert der LMS Rohrbach im Dezember, beim weihnachtlichen Gottesdienst der Schule sowie im Frühling beim jährlichen Konzert des Musikvereins vor Publikum einige Stücke zum Besten geben.

Aufgrund der großen Motivation der Kinder und der bemerkenswerten Leistungen geht das Projekt nun in die zweite Runde. Zu Beginn des Schuljahres starteten 14 Kinder mit dem Instrumenten-Unterricht. Gleich in der ersten Schulwoche begann der Musikschulunterricht, und ab der zweiten Schulwoche folgte der Orchesterunterricht unter der Leitung von Horst Paster (Landesmusikschule Rohrbach) und Ursula Kastner (VS Helfenberg).

Bereits nach der dritten Unterrichtseinheit ist spürbar, wie Elan und Motivation das Erlernen des Instruments erleichtern. Mit diesem Swing im Ohr freuen sich alle Beteiligten – von der Landesmusikschule Rohrbach über die VS Helfenberg bis zum Musikverein Helfenberg und natürlich zu den Familien der musikalischen Talente – auf ein wohlklingendes Schuljahr.