Blasmusik-Festival: Verbindende Klänge aus sechs Nationen

Internationale Gruppen lieferten eine beeindruckende Show in Rohrbach-Berg.

Ein musikalisches und künstlerisches Spektakel der Sonderklasse ging mit dem ersten internationalen Blasmusik-Festival am Wochenende in Rohrbach-Berg über die Bühne. 600 Musikanten aus Italien, Polen, Ungarn, Deutschland, Tschechien und Österreich begeisterten mehr als 2000 Zuhörer mit ihren Darbietungen im Centro und auf der Sportanlage. Initiator Harald Haslmayr mit seiner "Tattoo music & event GmbH" als Organisator ist zufrieden mit der Premiere und weckte schon am Freitag die Hoffnung auf eine Neuauflage.

Absolutes Highlight waren die Marschmusikparaden der einzelnen Kapellen beim "upper austria Tattoo" in der Sportarena von Rohrbach-Berg. Vor vollen Rängen beeindruckten die Musikkapellen aus Rohrbach-Berg, Arnreit, Bad Leonfelden und Oberwang, das 32. Budapester Garnisonsregiment und das Repräsentationsorchester der Polizei Warschau. Besonderen Applaus ernteten die Pipes & Drums aus Czestochowa in Polen mit ihren Dudelsack-Klängen, Amazing-Grace-Gänsehaut inklusive. Auch die Bersaglieri di Lecco aus Italien begeisterten als schnellste Musikkapelle der Welt mit ihren "laufenden Darbietungen".

Beeindruckt davon zeigte sich an der Spitze der zahlreichen Gäste auch Prominenz aus Politik und Wirtschaft, wie etwa Staatssekretärin Claudia Plakolm, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landtagspräsident Max Hiegelsberger und Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Im Takt mitgeschwungen haben aber auch als wichtige Sponsoren die Vorstände der Forchhammer-Stiftung Christoph Wagner und Odette Ullrich, Wolfgang Hochreiter, Eigentümer der Hochreiter Gruppe aus Bad Leonfelden und selbst aktives Mitglied der Bad Leonfeldner Musikkapelle, Biohort-Chef Josef Priglinger, Abt Lukas Dikany und Kämmerer Markus Rubasch vom Stift Schlägl sowie Peter Weissenberger, Vorstand der Raiffeisenbank Region Rohrbach.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.