Bizarrer Vermisstenfall: 15-Jähriger und Freundin (24) festgenommen

Zum wiederholten Mal ist ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Perg verschwunden. Am 25. März meldeten ihn seine Erziehungsberechtigten als abgängig. Am 5. April tauchte er in Grein wieder auf. Polizisten fanden den jungen Mühlviertler gegen 21.30 Uhr im Auto einer 24-Jährigen vor. Die beiden dürften ein Paar sein.

Bei der Kontrolle stieg die Frau, die ebenfalls im Bezirk Perg lebt, aus und versperrte den Wagen. Der 15-Jährige versteckte sich im Fußraum. Als die Beamten die 24-Jährige aufforderten, das Auto aufzusperren, sprang der Bursche heraus und lief davon.

Frau griff Polizist an

Die Polizisten liefen nach, konnten ihn stoppen und festnehmen. Plötzlich versetzte die 24-Jährige einem Beamten einen Stoß in den Rücken. Dabei stürzte dieser auf den 15-Jährigen und zog sich leichte Verletzungen zu. Danach klickten für beide die Handschellen. Nachdem das Paar zur Polizeiinspektion gebracht worden war, holten die Erziehungsberechtigten den Burschen ab.

Drogen konsumiert

Es stellte sich heraus, dass die junge Frau nicht fahrtauglich gewesen war. Sie hatte zuvor Cannabis konsumiert. Sie wurde in die Arrestzelle der Inspektion Perg gebracht, wo sie am Donnerstag einvernommen wird.

