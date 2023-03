Bis Herbst werden 740 Kilometer Glasfaser verlegt

Die Versorgung mit gigabitfähigem Internet kommt heuer im Osten des Bezirks Rohrbach in Schwung.

Von Helfenberg bis Pisa – so weit reicht jene Strecke an Glasfaserkabeln, die noch heuer in der Region Hansbergland sowie im Bereich der Steinernen Mühl verlegt werden sollen. Auf mehr als 200 Kilometer Haupttrasse werden bis zum Herbst mehr als 740 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. "Bei einem Vorprojekt zum LEADER Glasfaser-Projekt wurden bereits 2018 und 2019 Interessensbekundungen für den Ausbau der Hansbergland-Region und der Steinernen-Mühl-Gemeinden gesammelt.