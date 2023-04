Biohort setzt mit neuem Standort Wachstum fort

sankt MARTIN. Bleche werden angesaugt, Löcher gestanzt, Sicken ins Blech getrieben – und das alles fast automatisch. So zumindest der Eindruck im neuen Werk von Biohort in Drautendorf an der Gemeindegrenze zwischen Niederwaldkirchen und St. Martin. Aber auch wenn Roboter an allen Ecken und Enden werkeln, der Mensch bleibt trotzdem eine fixe Größe.

600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für den Betrieb der Familie Priglinger. Damit gehört Biohort zu den größten Arbeitgebern im Oberen Mühlviertel. 200 neue Jobs wurden allein in Drautendorf geschaffen. In je drei technischen und kaufmännischen Berufen werden auch Lehrlinge ausgebildet.

60 Millionen Euro hat Biohort in den neuen Produktions- und Logistikstandort in Drautendorf investiert. Mit dessen Fertigstellung ist nun alles angerichtet für die weitere Expansion. „Wenn wir die Marktdurchdringung in den einzelnen Ländern vergleichen, haben wir zum Beispiel in Deutschland erst 50 Prozent unseres Potenzials ausgeschöpft“, erzählt Maximilian Priglinger beim Werksrundgang in Drautendorf. Dort wird alle 3,8 Minuten ein Gerätehaus aus Blech gefertigt. Im Schwesterwerk in Herzogstorf läuft gar alle 90 Sekunden eine Box vom Band. „Wir produzieren aber immer mehr auch Gartenhelfer wie etwa unser hochBeet oder einen Sichtschutz“, ergänzt Firmengründer Josef Priglinger.

Die Gerätehäuser, Boxen und Pflanzbeete aus Metall werden in 24 europäischen Ländern vertrieben, die Exportquote liegt bei 86 Prozent.

Die Nachfrage ist ungebrochen groß, was das Rekordergebnis von 2022 verdeutlicht: Der Gesamtumsatz konnte gegenüber dem Jahr zuvor um mehr als sieben Prozent auf 159,3 Millionen Euro gesteigert werden. „Für uns hat sich die Pandemie positiv ausgewirkt. In dieser Zeit haben viele den Garten für sich entdeckt und investiert“, erzählt Josef Priglinger.

Am nunmehr dritten Standort von Biohort wurden auf elf Hektar innerhalb von 15 Monaten ein 50.000 m² großer Neubau realisiert. Auf dem Dach des Neubaus wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 200 KW Peak errichtet, die bereits in Betrieb ist und einen wichtigen Beitrag zur Stromgewinnung des Unternehmens leistet. Diese Anlage wird 2023 deutlich erweitert, im Laufe des Jahres gehen weitere 400 KW Peak in Betrieb. Insgesamt können damit etwa 50 Prozent des gesamten Strombedarfs gedeckt werden. Heuer wird in St. Martin auch ein eigenes Biomasse-Heizwerk errichtet, mit dem der neue Standort vollständig beheizt werden kann.

Modernste Feinblechfertigung

Herzstück des neuen Werks ist das vollautomatisierte Hochregallager. Außerdem verfügt Biohort nun über die modernste Feinblechfertigung Österreichs mit direkt an das Blechlager angebundenen CNC-Maschinen. Beim momentan längsten vollautomatisierten Blechlager Europas können bis zu 18 direkt mit dem System kommunizierende Bearbeitungsmaschinen angebunden werden. Übrigens: Bis 2030 soll auch die gesamte Büromannschaft in ein noch zu errichtendes Gebäude nach Drautendorf übersiedeln.

Die Eröffnung des dritten Biohort-Standortes wird am Samstag, 22. April, ab 10 Uhr mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Von 10 bis 16 Uhr gibt es Führungen.

