Biohort baut auch das Werk in Herzogsdorf aus

"Mit der geplanten Erweiterung des Werkes in Herzogsdorf haben wir nun doch etwas früher begonnen. Aufgrund der erfreulichen Auftragslage bei Biohort und eines jährlich konstanten Wachstums von 15 bis 20 Prozent müssen wir unsere Produktions- und Lagerkapazitäten erhöhen. Die Erweiterung in Herzogsdorf ermöglicht uns das relativ schnell und einfach", erklärt Maximilian Priglinger, Geschäftsführer von Biohort. "Der Werksbau in Drautendorf und der damit verbundene Standortwechsel von Biohort und Ascendor wird davon nicht beeinflusst und wie geplant weiterverfolgt", sagt Priglinger weiter.

Aufgrund der bereits vorhandenen Baugenehmigungen und Baupläne kann die Werkserweiterung sehr rasch umgesetzt werden. Das vorhandene Gebäude wird dabei gespiegelt und auf der vorgesehenen Fläche angebaut. Dadurch entstehen auf 12.000 m² weitere 8000 m² Produktionsfläche und 4000 zusätzliche, dringend benötigte Palettenstellplätze. "Bis Ende dieses Jahres sollen die Erdarbeiten abgeschlossen und voraussichtlich auch schon die Fundamente gesetzt sein", erzählt Johannes Zauner, Betriebsleiter in Herzogsdorf und verantwortlicher Biohort-Projektleiter. Mit dem eigentlichen Werksbau wird im Frühjahr begonnen. Im Herbst soll die zweite Halle inklusive Hochregallager fertiggestellt sein. Das Investitionsvolumen beträgt dabei knapp 7 Millionen Euro. Mit der Erweiterung werden weitere 50 Arbeitsplätze geschaffen.