Biogespräche widmen sich dem "gesunden Boden"

Am Vormittag begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit dem Veranstalter auf die Suche nach neuen Wegen auf dem Feld der Bodenforschung. Dabei werden Texte von Hans Peter Rusch, seines Zeichens Vordenker in der biologischen Landwirtschaft, gelesen, die in einem Buch von Helga Wagner aufgearbeitet wurden. Mit einer Filmvorführung wird die 2021 verstorbene Biopionierin und Mitbegründerin der Schlägler Biogespräche geehrt.

Boden – ein wertvolles Gut

Mit dem Boden als wertvollstes Gut der Landwirtschaft beschäftigt sich das Biokompetenzzentrum Schlägl seit mittlerweile zwei Jahren im Projekt "Erosionsschutz und Ressourcenschonung im Biomaisanbau". In diesem Biogespräch wird eine Bilanz über diese zwei Jahre Versuchstätigkeit gezogen. Im Anschluss erläutert Manuel Böhm unter dem Titel "Erosionsschutz in allen Varianten" Möglichkeiten, den Bodenabtrag zu verhindern.

Handwerkszeug im Bodenkoffer

Norbert Ecker und Josef Gruber stellen den Bodenkoffer als Handwerkszeug von Bodenuntersuchungen für Bäuerinnen und Bauern vor. Diese erfahren, wie einfach sie selber unterschiedlichste Analysen am eigenen Grund und Bodens durchführen können. Am Nachmittag folgen praktische Vorführungen und Untersuchungen am Feld. (Diese Veranstaltung wird im Ausmaß von drei Stunden für die Weiterbildungsverpflichtung des ÖPUL 2023/Biologische Wirtschaftsweise anerkannt.) Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor der Veranstaltung: Tel. 0732/ 7720-34100 (8 bis 12 Uhr), E-Mail: info@bioschule.at