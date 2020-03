Bio-Wochenmarkt ist ein Erbe der Landesgartenschau

Die erfolgreiche Landesgartenschau "Bio.Garten.Eden" in Aigen-Schlägl ist zu Ende. Die Spuren, welche die Schau hinterlassen hat, sind ganz der Zielsetzung gemäß aber nachhaltig. Was nachklingt, ist nämlich das Bewusstsein für biologisches Wirtschaften und die Vorreiterrolle, einzigartige Projekte im biologischen Bereich umzusetzen.

So ist es gelungen, dass Aigen-Schlägl am 25. April den in Oberösterreich ersten regelmäßig stattfindenden Bio-Wochenmarkt eröffnen kann. Dazu bedarf es in erster Linie Menschen, welche den notwendigen Mut und eine gute Zusammenarbeit für Aufgaben dieser Art mitbringen. Menschen wie Walter Wöber, der als Seniorchef des Wöber Marktes am Marktplatz schon lange ein Biosortiment ins Auge fasst und deswegen einen Bauernmarkt als Möglichkeit zur Marktplatzbelebung sieht. Mit im Boot ist auch Maximilian Jauker, der sich als Obmann des Wirtschaftsforums Aigen-Schlägl sofort um die Umsetzung angenommen hat und Bürgermeisterin Elisabeth Höfler, die mit ihrer Expertise in diesem Bereich und mit ihrem tatkräftigen Team unterstützt, dass dieses Projekt rasch und reibungslos umgesetzt wer-den kann.

Bio als Lebensgrundlage

Gemeinsam haben sie im Herbst letzten Jahres Gudrun Felhofer als Projektkoordinatorin beauftragt. "Es ist ein sehr interessantes Projekt mit tollen Auftraggebern. Sie ermöglichen mir nicht nur eine angenehme Arbeitsweise, sondern schenken mir auch das Vertrauen, diese herausfordernde Aufgabe selbstständig umsetzen zu können." Nach derzeitigem Stand gibt es bereits ein breites Sortiment von Bio-Direktvermarktern. Von biologischen Honig-, Milch-, und Fleischprodukten über Gemüse, Beerenobst, Gewürze, Tees, Schokolade, Liköre, Brot- und Backwaren bis hin zu Biowolle und Biokosmetik wird versucht, den Besuchern regelmäßig ein vielfältiges Angebot an Bioprodukten bereitzustellen. Damit der Markt als Treffpunkt gesehen wird, wird es eine Bewirtung mit biologischen Köstlichkeiten geben. Der Bio-Bauernmarkt wird am 25. April festlich eröffnet und findet anschließend jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr statt. In diesem Zeitraum wird es auch spezielle Angebote wie Biopflanzen im Frühjahr, Bio-Eis im Sommer, Biogeschenksideen und Biochristbäume geben. Aigen-Schlägl ist es damit gelungen den Bio-Gedanken der Gartenschau weiterzuspinnen. Ganz unerfahren ist man ja in der Region nicht, was die biologische Lebensweise betrifft. immerhin ist Schlägl Standort der ersten Bioschule Österreichs.

Darüber hinaus schafft das Projekt einen wertvollen Beitrag zur Ortskernbelebung, unterstützt damit die regionale Wertschöpfung und bietet den Konsumenten das Gefühl, Einkaufen als Erlebnis zu sehen. Damit will man vor allem auch einen Gegenpol zum Online-Shopping schaffen. Umso wichtiger ist es, dass regionale Aussteller den Wochenmarkt beliefern.