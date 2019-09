Bio-Energie für Perger Wohnanlagen: Dritter Kessel deckt steigenden Bedarf

Mit 200 Wärmekunden und einem Leitungsnetz von 13,8 Kilometern ging im Jahr 2009 am südlichen Stadtrand das Heizwerk der "Bioenergie Perg" ans Netz. Mittlerweile hat sich die Zahl der Wärmekunden auf 380 Wohnobjekte – auch eine Wohnanlage mit mehreren Haushalten gilt als ein Wärmekunde – gesteigert. Das Fernwärmenetz umfasst 20,7 Kilometer und reicht vom Dalmatherm-Werk im Westen der Stadt bis zum Petschl-Areal im Osten, auf dem in den kommenden Jahren eines der größten Wohnbau-Projekte Pergs realisiert wird.

Kundenzahl nahezu verdoppelt

Dieses Wachstum ist unter anderem auf den intensiven Wohnungsbau im Süden von Perg – und damit in günstiger Nähe des Heizwerks – zurückzuführen, wie der geschäftsführende Gesellschafter der Bioenergie Perg, Stefan Öllinger, betont: "Seit unser Heizwerk in Betrieb gegangen ist, konnten wir jede neu gebaute genossenschaftliche Wohnanlage als Kunde gewinnen." Auch der neue Interspar-Markt wird künftig von der Bioenergie Perg versorgt. Hauptgrund für die hohe Anschlussrate sei neben dem geringen Wartungsaufwand die neutrale CO2-Bilanz von Wärme aus Biomasse. Im Zeitalter der Klimakrise gewinne dieses Argument immer mehr an Bedeutung, so Öllinger.

Anlage wird aufgerüstet

Um diesen zusätzlichen Bedarf bedienen zu können, wird derzeit ein dritter Heizkessel in die Anlage integriert. Am Montag wurde hierfür das Dach der Anlage geöffnet und die Hackgut-Zufuhr in die Heizhalle gehoben. Gestern rückte ein 350-Tonnen-Kran an, um den 65 Tonnen schweren Heizkessel, der über Nacht per Spezialtransport aus der Steiermark angeliefert worden war, in das Heizwerk zu hieven.

"Bereits bei der Planung der Anlage wurde auf eine eventuelle Erweiterung Bedacht genommen. Jetzt ist es so weit, dass wir diese Aufstockung der Heizleistung mit dem dritten Kessel vornehmen können", sagt Öllinger. Die bestehenden Heizkessel verfügen über eine Heizleistung von 5000 sowie 2500 Kilowatt. Der dritte Kessel bringt es – je nach Qualität des Hackguts – auf 2500 Kilowatt. Ende Oktober soll der Kessel an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at