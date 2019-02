Bildungsprogramm für Unternehmer fortgesetzt

BAD KREUZEN. Perger LEADER-Initiative geht in Verlängerung.

In der vergangenen Woche startete im Gasthaus zur Zugbrücke Schiefer in Bad Kreuzen die mittlerweile 13. Gruppe des Leader-Erfolgsprogramms UEP (Unternehmens-Entwicklungs-Programm) mit Trainer Gernot Schneebauer in ihre gemeinsame Weiterbildung. Das "UEP" ist damit eine der nachhaltigsten Initiativen in der LEADER-Region Perg-Strudengau im Bereich Wirtschaft. Projektträger ist "ComPEtenz – Netzwerk für begeisterte Unternehmer" mit Obmann Hubert Schlager.

In den kommenden zehn Monaten werden die Teilnehmer ein maßgeschneidertes Zukunftskonzept für ihr Unternehmen erarbeiten. "Das Unternehmens-Entwicklungs-Programm ist eines der wirkungsvollsten Leaderprojekte unserer Region Perg-Strudengau. Bisher haben 120 Unternehmen diese Möglichkeit der professionellen Fortbildung genutzt und an dem Programm teilgenommen. Sie alle haben sich großartig weiterentwickelt und mehr als 190 neue Arbeitsplätze geschaffen", zeigt sich LEADER-Geschäftsführer Manfred Hinterdorfer mit der Bilanz dieser regionalen Ausbildungsinitiative mehr als zufrieden.

