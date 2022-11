Bildungsbogen zwischen Tradition und Moderne

Nachhaltige Bildung, die einen Bogen zwischen Tradition und Moderne spannt, stellt das Europagymnasium vom Guten Hirten in Baumgartenberg in den kommenden zwei Wochen bei seinen Informationstagen für interessierte Volksschulkinder und deren Eltern in den Mittelpunkt.

Den Beginn macht am Donnerstag, 17. November, ein Eltern-Informationsabend. Ab 18.30 Uhr geben Schulleiterin Verena Schuster-Schedlberger und ihr Team im Schul-Turnsaal allgemeine Informationen zum Schulumfeld sowie spezielle Hinweise zu Schwerpunkten im Unterrichtsalltag und den Angeboten zur Mittags- und Nachmittagsbetreuung.

Ganz auf die Neugier der künftigen Schülerinnen und Schüler ist der Tag der offenen Tür am 25. November ausgerichtet. Zwischen 14 und 17 Uhr gibt ein buntes Programm – angefangen von Unterrichtssequenzen bis hin zu Spiel-, Sport- und Bastelaktivitäten – allen Besuchern Einblicke in das schulische Innenleben der katholischen Privatschule auf dem Gelände des Klosters Baumgartenberg.