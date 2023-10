Bildung für Erwachsene

Strudelteig in allen Variationen stand gleich in der ersten Küchenpraxiseinheit auf dem Programm. 24 Erwachsene bilden eine bunte und gute Klassengemeinschaft, was die Berufe, die Herkunft und die Altersgruppe betrifft. In Theorie und Praxis geht es über zwei Jahre, und das Ziel ist die Facharbeiterprüfung im "Ländlichen Betriebs- und Haushaltsmanagement". Mehr Informationen finden Interessierte unter www.fachschule-bergheim.at

