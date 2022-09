Bilder aus dem Machland für Jubiläum des Fotoklubs

Mit ihren beeindruckenden Fotografien sind die Mitglieder des VHS-AK Fotoklubs Perg Stammgäste bei nationalen und internationalen Wettbewerben für Amateurfotografie. Insgesamt 29 Staatsmeistertitel in der Klubwertung, zahlreiche Einzelstaatsmeistertitel und weitere Preise zeugen von der Professionalität, mit der hier an die Arbeit gegangen wird. "Einmal gelang es uns sogar, beim Trierenberg Super Circuit als weltbester Klub ausgezeichnet zu werden", sagt Obmann Josef Gusenbauer.

Vor einem Jahr feierte der Klub mit seinen etwa 25 aktiven Mitgliedern seinen 60. Geburtstag. Weil damals größere Feierlichkeiten aus bekannten Gründen nicht möglich waren, wird dieses Fest heuer nachgeholt. Und zwar mit einem Multivisionsvortrag, der sich nicht mit exotischen Kulturen und Landschaften ferner Kontinente beschäftigt, sondern den Blick auf das Naheliegende richtet – nämlich auf das Machland.

"Wir machen im Klub viele Reisevorträge – von den Anden bis Sibirien oder Papua-Neuguinea. Dieses Mal wollen wir ganz bewusst die Augen öffnen für fantastische Naturmomente vor unserer Haustüre", sagt Gusenbauer. Angespornt von dem Ehrgeiz, Besonderes festzuhalten, warfen die Fotoklub-Mitglieder in der Vorbereitung zur Jubiläumsschau ihre geschulten Blicke auf Details ihrer Heimat. Was dabei entstand, ist tatsächlich sehenswert. Vor allem ist es ein Statement für den ökologischen Schatz, über den der Bezirk mit den Auwäldern entlang der Donau verfügt. Aber auch die Kulturlandschaft des Machlands sowie die hier lebenden Menschen sind Teil der Jubiläumsbilderserie.

Die Multivisionsschau "Unser Machland – ein schöner Flecken Erde" ist am 30. September in der LMS Perg zu sehen. Weiters am 5. Oktober im Marktstadl Baumgartenberg sowie am 7. Oktober im Pfarrsaal Mitterkirchen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.