Biker aus dem Bezirk Perg tödlich verunglückt

Mit seinem Bike war der 50-jährige Dimbacher am Samstag kurz nach 19 Uhr in seinem Heimatbezirk Perg unterwegs, als er auf der B119 in Waldhausen aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve stürzte und gegen die Leitschiene prallte. Obwohl sofort notärztliche Erstmaßnahmen gesetzt wurden, starb der Biker noch an der Unfallstelle.

