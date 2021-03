Bierviertler Braumeister mischten vier Köstlichkeiten zur Bier-Cuvée

So wie sich das Mühlviertel aus seinen vier Bezirken zusammensetzt, so hat auch die einzigartige Bierviertel-Cuvée ihre vier geschmacklichen Standbeine. Das Imperator aus der Braucommune Freistadt, das Kristall aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei in Schlägl und das Granit aus Österreichs ältester Brauerei in Hofstetten ergeben kombiniert mit Karl Schiffners Dinkelbier die vierte Auflage der Bierviertel-Cuvée.

Wenn vier Bierexperten eine Bier-Cuvée kreieren, ist das ein Zeichen der langjährigen und intensiven Zusammenarbeit der innovativen Mühlviertler Bier-Vordenker. Beim Beschreiben der neuen Spezialität kommen die Diplom-Biersommeliers ins Schwärmen: "Helles, leuchtendes Bernstein mit bezaubernden Goldreflexen formen sich zu einem malerischen Bild. Ein zart fruchtiger Duft mit Aromen von geschmolzenem Karamell. Der vollmundige Antrunk bietet ein vielschichtiges Malzspektrum mit animierender Hopfenbittere."

Dabei wurde versucht, die Stärken aus jedem einzelnen Bier einfließen zu lassen. Diese vier Protagonisten machen dieses Bier zu einer einzigartigen Spezialität: Freistädter Imperator, Schlägl Kristall, Hofstettner Granit und Schiffner Dinkelbier sind mit ausgeklügeltem Mischungsverhältnis in hervorragender Balance. Durch die Kombination von vier Bieren will man zeigen, wie wunderbar sich die Aromen zusammenfügen lassen, um ein einzigartiges Geschmackserlebnis zu kreieren.

Geheimes Mischverhältnis

Die Zutaten sind bekannt. Das Mischverhältnis bleibt allerdings ein Geheimnis der Bierviertler Braumeister. Diese Bierexperten trafen sich vorab, mischten und verkosteten – so lange, bis sie auf den richtigen Geschmack gekommen waren. Der nächste Schritt war das Verschneiden, welches bei dieser Edition in der Braucommune in Freistadt stattfand. Die einzelnen Biere fanden im Tank ihren Weg dorthin und wurden unter den fachkundigen Blicken des Braumeisters zusammengeführt.

Wir wollen aufsperren!

Nun hoffen die Brauer und Wirte, dass bald die Wirtshäuser aufsperren dürfen: "Es ist wichtig, dass die Gastronomie und Hotellerie wieder aufsperren. Ich glaube, dass die schlimmste Zeit vorüber ist. Wir müssen das aussitzen und hoffen auf baldige Öffnung", sagt Karl Schiffner.

"Wir haben ja alle nicht geglaubt, dass wir diesen Termin online abhalten müssen. Zusammenkommen ist einfach eine tolle Sache. Mit der Cuvée wollen wir auch ein Zeichen geben, dass wir den Kopf nicht hängen lassen", sagt Ewald Pöschko und hofft ebenfalls auf eine baldige Gastro-Öffnung.

Auch Reinhard Bayer, Braumeister in Schlägl, freut sich auf das erste Feierabendbier mit seinen Kunden: "Wir sehnen uns danach, mit unseren Kunden im Gastgarten oder in den Gaststuben über unser Produkt philosophieren zu können. Wir brauchen und wollen den Kontakt zu unseren Kunden."

"Im Sommer wollen wir ein schönes Bier im schönen Gastgarten genießen. An uns scheitert es sicher nicht", verspricht Stefan Knauss, Braumeister in Hofstetten.

Apropos frisches Bier: "Wir haben unsere angezapften Fässer von den Wirtshäusern zurückgeholt, um zu gewährleisten, dass unsere Wirte mit einem frischen Bier aufsperren können", sagt Johannes Leiter, Braumeister in Freistadt. (fell)